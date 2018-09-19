Северная Корея согласилась на денуклеаризацию

Две Кореи договорились о мерах по снижению военной напряженности на Корейском полуострове. Об этом было заявлено на совместной пресс-конференции по итогам межкорейского саммита. Было подчеркнуто, что КНДР согласилась полностью вывести из эксплуатации ядерный реактор в Йонбене.