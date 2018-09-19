Две Кореи договорились о мерах по снижению военной напряженности на Корейском полуострове. Об этом было заявлено на совместной пресс-конференции по итогам межкорейского саммита. Было подчеркнуто, что КНДР согласилась полностью вывести из эксплуатации ядерный реактор в Йонбене.
Северная Корея согласилась на денуклеаризацию
Северная Корея согласилась на денуклеаризацию
"Южная Корея и КНДР договорились по плану о денуклериаризации, это произошло впервые. Это очень значимый итог встречи. Северяне готовы к закрытию экспериментального научного центра в Йонбене. Было выражено желание отказаться от испытательных пусков ракет и о допуске на полигоны международных экспертов", - сообщил южнокорейский президент Мун Чжэ Ин.
Оба участника встречи согласились, что необходимо создать постоянно действующий центр встреч членов разделенных Корейской войной семей. Ким Чен Ын сам намерен посетить столицу Южной Кореи в ближайшее время.
Нынешняя встреча стала пятой за всю историю существования этих двух государств и уже третьей в этом году. Первый саммит состоялся в 1985-м году, после чего контакты были заморожены, и возобновились саммиты в 2000-м году, чтобы вновь прерваться на полтора десятилетия.