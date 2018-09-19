Эхо войны: британка нашла семью в Италии

Эхо войны. Британка Дороти Джейнс нашла вторую семью в итальянской Калабрии. Дело в том, что ее будущий отец итальянский солдат попал в плен в Англии во время Второй мировой войны, где и познакомился с матерью Джейнс. От этого союза родилась девочка Дороти.