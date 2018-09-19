Центризбирком России предлагает избиркому Приморского края признать результаты выборов губернатора недействительными. Об этом заявила в среду председатель ЦИК РФ Элла Памфилова.
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ЦИК рекомендует отменить итоги губернаторских выборов в Приморском крае
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ЦИК рекомендует отменить итоги губернаторских выборов в Приморском крае
"В сложившейся ситуации на основании целого ряда факторов, которые мы тщательно проанализировали, мы предлагаем рекомендовать избирательной комиссии Приморского края признать результаты досрочных выборов губернатора недействительными", - сказала она.
По данным ЦИК, данные об итогах голосования на 19 избирательных участках в Уссурийске и Артеме были изменены во втором туре выборов губернатора, по итогам которых победил канидат от "Единой России" Андрей Тарасенко.
Повторные выборы в этом регионе пройдут через три месяца.