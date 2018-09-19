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ЦИК рекомендует отменить итоги губернаторских выборов в Приморском крае

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ЦИК рекомендует отменить итоги губернаторских выборов в Приморском крае

ЦИК рекомендует отменить итоги губернаторских выборов в Приморском крае
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Центризбирком России предлагает избиркому Приморского края признать результаты выборов губернатора недействительными. Об этом заявила в среду председатель ЦИК РФ Элла Памфилова.

"В сложившейся ситуации на основании целого ряда факторов, которые мы тщательно проанализировали, мы предлагаем рекомендовать избирательной комиссии Приморского края признать результаты досрочных выборов губернатора недействительными", - сказала она.

По данным ЦИК, данные об итогах голосования на 19 избирательных участках в Уссурийске и Артеме были изменены во втором туре выборов губернатора, по итогам которых победил канидат от "Единой России" Андрей Тарасенко.

Повторные выборы в этом регионе пройдут через три месяца.

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