Таксисты требуют равных условий

В Португалии сотни таксистов приняли участие в забастовке против закона, регулирующего работу таких онлайн-сервисов частных пассажирских автоперевозок как Uber и Cabify. Закон должен вступить в силу 1 ноября после нескольких месяцев обсуждений и проходивших на этом фоне акций протестов таксистов.

Президент федерации таксистов Португалии Карлос Рамос говорит: "Дело не в конкуренции, мы не выступаем против конкуренции, но мы хотим, чтобы конкуренция была честной, на равных для всех сторон условиях, а новый закон подразумевает создание двух разных правовых и налоговых систем для одной и тоже социальной функции — перевозки пассажиров".

Против выдачи специальных лицензий сотрудникам Uber и Cabify протестуют таксисты и в соседней Испании. Некоторые приехали в Лиссабон, чтобы поддерживать своих португальских коллег. "Они борются с тем, как выдаются государственные лицензии. Появляется некая платформа, которая даже нельзя назвать компаний, которая выводит деньги в налоговые гавани, а правительство выдает ей лицензию такси. Это неправильно. Если транспорт регулируется законом, он должен быть одним для всех", — говорит Хосе Антонио из Мадрида.

Португальские таксисты недовольны тем, что согласно новому закону, на водителей онлайн-сервисов, в частности,не распространяется система квот, в то время как максимальное число такси в каждом муниципалитете строго ограничено.