Экс-премьер Шариф освобождён из тюрьмы

Бывший премьер-министр Пакистана Наваз Шариф, отбывавший десятилетний срок заключения, освобождён из-под стражи. Такое постановление в среду вынес суд Исламабада после рассмотрения апелляции. Отпустить из тюрьмы решено также дочь политика и его зятя.

Шариф и члены его семьи были арестованы в июле, после публикации "панамского досье". Их признали виновными по делу о коррупции, связанной с покупкой недвижимости в Лондоне.