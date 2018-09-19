Экс-премьер Шариф освобождён из тюрьмы

Бывший премьер-министр Пакистана Наваз Шариф, отбывавший десятилетний срок заключения, освобождён из-под стражи. Такое постановление в среду вынес суд Исламабада после рассмотрения апелляции. Отпустить из тюрьмы решено также дочь политика и его зятя.
Шариф и члены его семьи были арестованы в июле, после публикации "панамского досье". Их признали виновными по делу о коррупции, связанной с покупкой недвижимости в Лондоне.
Экс-премьер и его сторонники считают дело политически мотивированным.
"Это большая победа. В ходе судебного разбирательства было доказано, что все обвинения, выдвинутые против Наваза Шарифа, его дочери Марьям и зятя, не имели законных оснований. Они были обусловлены политической повесткой дня", - заявил Ахсан Икбал, бывший министр внутренних дел Пакистана.
Наваз Шариф трижды занимал пост главы правительства. В 2017 году Верховный суд отстранил его от должности премьера.
Летом нынешнего года возглавляемая Шарифом партия "Пакистанская мусульманская лига" проиграла выборы "Движению за справедливость" во главе с бывшем игроком в крикет Имран Ханом.