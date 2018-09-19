Джек Блэк увековечен на Голливудской «Аллее славы»

"Теперь я могу уходить на пенсию". Так прокомментировал открытие своей звезды на Аллее славы в Лос-Анджелесе комедийный голливудский актер Джек Блэк.

На церемонии, обращаясь к собравшимся, звезда фильмов "Школа рока" и "Кинг Конг" сказал:

"Я думал, что никто не придет. А вы все тут! Спасибо за вашу любовь. Я мечтал о звезде на тротуаре с детства. И теперь она у меня есть. Куда теперь дальше? Теперь я могу со спокойной совестью уйти на пенсию и сконцентрироваться на диете и спортзале"

Блэк, более известный по своим комедийным ролям, также поет в сатирической рок-группе Tenacious D.