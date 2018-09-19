Смертоносный шторм в Ирландии
Из-за обрушившегося на Ирландию шторма "Али" погибла 50-летняя женщина. Как сообщается, она путешествовала по стране. В момент трагедии женщина спала в фургоне в кемпинге, расположенном в деревне Кладдадаффе, в графстве Голуэй. Из-за сильного порыва ветра машина сорвалась со скалы. Туристка была в фургоне. Ирландской полиции стало известно об инциденте в 7:45 утра по местному времени после того, как в этом районе поднялся сильный ветер.
Десятки тысяч домов в Ирландии и Северной Ирландии остались без света из-за шторма. Сильные порывы ветра препятствуют движению транспорта. Власти распространили предупреждение для ряда районов Северной Ирландии, Шотландии и северной Англии.