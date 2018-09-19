Лагерь Мориа: "Гуантанамо" для беженцев

"Непригодным для проживания, опасным для здоровья жителей и окружающей среды” объявили инспекторы по здравоохранению Мориа - лагерь для беженцев на острове Лесбос.

Количество отходов, превышающее все допустимые нормы, требующая ремонта канализационная система, полная антисанитария в жилых помещениях,.. - если греческие власти не устранят эти проблемы то лагерь закроют уже в октябре.