Лесбос: "Расизм не пройдет!"

Один остров и два взгляда на то, что происходит. Жители греческого Лесбоса по-разному относятся к тому, что на их острове расположен лагерь для мигрантов. Есть те, кто говорят, что мигрантов слишком много, есть и те, кто считает, что нужно жить, распахивая другим сердца.

Журналисты еuronews поговорили и с теми, и с другими.

Вот что им удалось узнать. И вот что им заявили те, кто на Лесбосе родился.

- Мы видели драки на улицах, мы видели кровь, мы видели, как торгуют наркотиками, и мы понимаем, что ситуация вышла из-под контроля. И я очень беспокоюсь, потому что с приближением зимы и холодов эти люди будут искать себе прибежище, они будут занимать пустые здания, и это, конечно же, повлияет на обстановку на улицах в этих кварталах. Ситуация выходит из-под контроля, было бы неплохо найти баланс, их нужно отсюда выселить, перебросив в какое-нибудь другое место.

- Тут все друг друга знают, и вдруг откуда-то появляются незнакомцы, и это вызывает недоумение, это кажется странным, но экстремизму все равно нет оправдания.

На Лесбосе прошла демонстрация в память о погибшем пять лет назад известном рэп-исполнителе. Павлос Фиссас был убит членом ультраправой группировки, которая называется "Золотой рассвет". Фиссас всегда поддерживал прием мигрантов в Греции.

"Лесбос - это остров антифашистов", "Расизм не пройдет" , "Лесбос открывает объятия беженцам" - под этими лозунгами десятки людей вышли на манифестацию", - передает журналистка еuronews Фей Дулгери.