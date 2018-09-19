Нет горячей воды, один туалет на несколько десятков человек, ежедневные очереди за едой, мусор повсюду. Правозащитники критикуют власти Греции за ситуации в лагере мигрантов Мориа на острове Лесбос. Лагерь переполнен, в нём обитают девять тысяч человек — втрое больше, чем рассчитывалось изначально.
Афины согласны «разгрузить» лагерь на Лесбосе
Афины согласны «разгрузить» лагерь на Лесбосе
«Невозможно мыть десятимесячного ребёнка холодной водой. Пища грязная и небезопасная. Вчера мы с соседом попали в больницу».
Гуманитарные организации призывают Афины к действиям. Беженцы неоднократно устраивали манифестации, пытаясь привлечь внимание к условиям жизни в лагере. Местные власти грозят закрыть лагерь, если ситуация не изменится.
Но в Афинах просто не справляются с потоком, не успевая рассмотреть документы всех желающих попасть в Европу. Пока они обещают вывезти с острова две тысячи человек.
«Очевидно, что здесь не соблюдаются минимальные санитарно-гигиенические нормы. Главная причина — люди практически не отправляются отсюда на материк, очень долго ждут. Многие здесь уже почти два года ожидают процедуры рассмотрения запроса».
Социальное напряжение в лагере велико. Организация «Врачи без границ» сообщает о попытках самоубийств среди живущих здесь беженцев.
«Мы пытаемся строить общество вместе с теми, кому это небезразлично. Вместо того, чтобы считать их жертвами войны, нуждающимися, мы пытаемся вдохновить их, искать в себе человеческий потенциал».
Фэй Дулгери, Euronews:
«Речь идёт не столько о гигиене, сколько о человеческом достоинстве. Вещи, которые для европейцы принимают как само собой разумеющееся, здесь недоступны».