Дедушка спас букмекерскую контору от грабителей

В графстве Корк в Ирландии 83-летний мужчина спас букмекерскую контору от ограбления. Эта запись с камеры наблюдения показывает, как в помещение врываются трое мужчин в масках. Двое из них вооружены молотками, третий, предположительно, огнестрельным оружием.