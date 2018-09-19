Идлиб: передышка или отвлекающий маневр?

Крупномасштабной военной операции в Идлибе не будет - Россия и Турция договорились создать там демилитаризованную зону. Однако президент Башар Асад заверяет, что рано или поздно террористы будут выдавлены из региона.

Пока жизнь в Идлибе идет своим чередом, но местные жители опасаются, что договоренность между Москвой и Анкарой - это всего лишь передышка.

"Да, мы следили за встречей в Сочи между президентами России и Турции. Я думаю, что это отвлекающий маневр. Мы уже не верим во все эти обещания", - рассказал один из местных жителей. Он приехал в Идлиб из Алеппо два года назад, когда там началась антитеррористичекая операция.

Идлиб - это единственный крупный регион Сирии, который остается в руках вооруженных формирований и исламистов. На этом фоне президенты Владимир Путин и Тайип Эрдоган в понедельник договорились создать там демилитаризованную зону к 15 октября вдоль линии соприкосновения сирийских правительственных войск и группировок вооруженной оппозиции.