Убийство на поле для гольфа

NEW: Booking photo for 22-year-old Collin Daniel Richards, accused of killing 22-year-old Celia Barquin Arozamena. #Cycloneshttps://t.co/e9TgzcSkj5pic.twitter.com/t6fj1fCaHh — Mario Rossi (@mariovrossi) September 18, 2018

Джефф Хафф, полицейский: "Любое преступление ужасно, но особенно - когда оно происходит средь бела дня посреди фарвея, в месте, которое просматривается со всех сторон. Мы на самом деле очень удивлены тем, что у нас нет прямых свидетелей этого преступления".

Тело 22-летней гольфистки, на котором были обнаружены многочисленные резаные раны в области лица, шеи и верхней части туловища, нашли в понедельник на поле для гольфа в Эймсе. Селия училась в Университете Айовы, где получила звание "Спортсменки года", а ранее стала чемпионкой Европы в любительской категории.

Кристи Мартенс, тренер штата Айова: "Она была лучшей и много помогала другим. Она всегда стремилась быть первой, как настоящая испанка, и привнесла многое в нашу команду. Она могла найти способ соревноваться во всем, что бы это ни было, например, - кто дальше отправит мяч или попадет им в маленькую коробку. И в то же время она была очень заботливой и всегда знала, если с кем-то что-то не так".

Джейми Поллард, руководитель федерации легкой атлетики штата Айова: "Ирония всего этого заключается в том, что мы должны были наградить ее в эту субботу как лучшую спортсменку 2018 года. Эту награду она заработала за время учебы здесь и еще в прошлом году вошла в число 12 лучших спортсменов. Мне рассказали, что, когда ей сообщили о том, что в этом году главная награда будет присуждена ей и церемония вручения пройдет во время футбольного матча, что ее будут чествовать в присутствии шестидесяти тысяч зрителей, она пришла в полный восторг и даже расплакалась. Это была действительно необыкновенная девушка".