Число прибывающих в ЕС мигрантов заметно сократилось

Число нелегальных мигрантов, прибывающих в Европу, заметно сократилось. Об этом заявлено на саммите ЕС в Зальцбурге, одной из главных тем которого стала именно миграция. По словам председателя Европейского совета Дональда Туска, в этом году прибыли 100 тысяч человек — это даже меньше, чем в период до кризиса.