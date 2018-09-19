Из канцлеров Австрии - в председатели Еврокомиссии?

Экс-канцлер Австрии Кристиан Керн рассчитывает сменить Жан-Клода Юнкера в должности главы Еврокомиссии. Политик намерен баллотироваться в кандидаты на пост президента Еврокомиссии на выборах в мае 2019 года. Накануне он объявил, что в скором времени сложит с себя полномочия председателя Социал-демократической партии.

Кто такой Кристиан Керн?

Австрийское правительство Керн возглавил в 2016 году, но всего год спустя был вынужден покинуть пост канцлера, проиграв на досрочных выборах Себастьяну Курцу. Свою избирательную кампанию в 2016 он строил вокруг критики австрийской политической элиты, у которой, по мнению бывшего канцлера, не было четкого видения будущего страны.

Ранее Керн занимал пост генерального директора "Австрийских федеральных железных дорог". В 2014 году он к тому же возглавил Европейское сообщество железных дорог, которое представляет интересы более 80 компаний из стран ЕС.

С 1997 года Керн работал в крупнейшем энергетическом концерне Австрии VERBUND AG, некоторое время занимая пост председателя правления. Перед этим он руководил отделом по работе с прессой и занимал должность пресс-секретаря главы социал-демократической фракции в парламенте Австрии.

Почему он выставляет свою кандидатуру именно сейчас?

В Старом Свете уже которой год растут националистические и евроскептические настроения. Керн считает, что во главе Еврокомиссии он сможет противостоять этой тенденции.

О своем выдвижении австриец объявил накануне двухдневного неформального саммита в Зальцбурге, где собрались главы государств и правительств ЕС. Там Керн планирует "пересечься" с лидерами социал-демократических партий других стран, чтобы заручиться их поддержкой.

Политик уже начал "переход Рубикона". Он заявил, что покинет пост главы Социал-демократической партии, который занимает чуть более двух лет. Кто придет ему на смену, пока непонятно.

Вокруг чего Керн строит предвыборную кампанию?

По словам Керна, "европейские политики-националисты" ставят под угрозу принципы либеральной и открытой демократии. В этой связи австриец назвал имена премьер-министра Венгрии Виктора Обрана и вице-премьера Италии Маттео Сальвини, которые выступают против миграции.

"Главная задача для нас, социал-демократов, - это гарантия сохранения европейского наследия", - заявил Керн.

Кто составит конкуренцию Керну?

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Одним из ключевых соперников Керна в этой гонке считается вице-председатель Еврокомиссии Марош Шефчович. О своем намерении баллотироваться на пост главы Еврокомиссии он объявил два дня назад, добавив, что хочет стать единым кандидатом от Партии европейских социалистов. 52-летний словацкий политик, как надеются его сторонники, сможет стать связующим звеном между Восточной и Западной Европой.

"Моя позиция ясна. Нужно, чтобы люди всех профессий, живущие в разных социальных условиях в разных уголках Европы, были готовы к будущему", - заявил несколько дней назад Шефчович.