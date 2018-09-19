Жизнь после "Аквариуса": Реворд из Нигерии

Как складываются судьбы пассажиров судна "Аквариус" после того, как они ступили на европейскую землю и, по выражению нашего героя, "получили шанс начать новую жизнь"? Репортаж нашего корреспондента.

Реворд Окох, проситель убежища из Нигерии:

“Видишь, там стоит парень? Именно оттуда я впервые увидел это место. Сразу вспомнился "Аквариус".