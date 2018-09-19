Жизнь после "Аквариуса": семья из Марокко

С улыбками на лицах и испанским "ола!" нас встречает молодая семья Дахрабу из Марокко.

Три месяца назад судно "Аквариус" доставило Али, Мариам и их маленькую дочь в Валенсию. На просьбу предоставить им убежище Франция ответила отказом. Теперь постепенно они привыкают к мысли о том, что Испания - их новый дом.

"Мы пытались. У нас было два собеседования с французскими чиновниками. Но, в конце концов, они нам отказали. Мы очень хотели поехать именно во Францию - из-за сходства культур наших стран и особенно из-за языка. Поэтому, когда мы узнали об отказе, то очень расстроились”, - вспоминает глава семейства.

Находясь борту "Аквариуса", Али и его супруга говорили нам, что бежали из Ливии, спасаясь от насилия. Почему они не захотели вернуться на родину - в Марокко - становится понятно только сейчас.

Из стенограммы собеседования, которое проходила Мариам, мы узнаём, что её семья жила в нищете. Девушку против её воли выдали замуж за наркоторговца. Фактически, она оказалась в рабстве. С каждой новой строчкой открываются страшные подробности жизни Мариам, воспоминания об издевательствах их жестокости. Когда ей наконец удалось добиться развода, она сбежала. Затем вместе с Али отправилась в Ливию. Но оказавшись там, пара не увидела иного выхода, кроме как сесть в шлюпку и попытаться пересечь Средиземное море.

“Всё это мы делали для нашего ребёнка. Потому что у него не было бы будущего в Ливии. Если я получу работу здесь, в Испании, я уверен, что смогу обеспечить семью и гарантировать достойную жизнь для моей дочери”, - твердит Али.

“Я тоже хочу найти работу, чтобы дать дочери возможность получить образование, чтобы она стала врачом, юристом, а, может быть, и журналистом”, - добавляет его жена.

В укор тем странам, которые отказались дать причал "Аквариусу", руку помощи сотням пассажиров протянула Испания. В одном лишь районе Валенсии нашли приют свыше 150 человек. В их числе - герои нашего сюжета.

Три месяца спустя, невзирая ни на какие расходы на жилье, питание или подготовку документов для получения статуса беженцев, местные власти утверждают, что о миграционном кризисе речи не было и нет.

"В Испании не существует проблемы миграции. Есть периоды, когда число прибывающих достигает пиковых показателей. Но подобное наблюдается на протяжении всей истории страны", - поясняет Хуан Карлос Фульхенсио, депутат от Валенсии в правительстве Испании.

С тех пор, как Италия и Мальта заняли жёсткую позицию в отношении мигрантов, поток людей, стремящихся попасть на испанский берег, значительно увеличился. Мадрид убежден: решать вопрос урегулирования этой ситуации можно только совместными усилиями - на общеевропейском уровне.

"Думать, что миграция носит временный или локальный характер, - большая ошибка. Если Евросоюз хочет, чтобы европейское общество развивалось, то ему придётся работать над миграционной политикой. Наплывы мигрантов будут возникать вновь и вновь в силу ряда причин, характерных для каждой конкретной страны. Стремление людей бежать оттуда, где есть война, голод и нищета, не исчезнет", - заключает Хуан Карлос Фульхенсио.

Мариам и Али, благодарные Европе за предоставленный им шанс начать новую жизнь, надеются, что бежать им больше не придётся, а их дочь не повторит судьбу своих родителей.