"Кока-кола" переработает африканский пластик

Компания "Кока-Кола" недавно объявила о том, что к 2030 г. будет собирать и перерабатывать 100% выпускаемых ею пластиковых бутылок. Для этого она намерена расширять производство вторичного сырья из пластика в восточноафриканских странах.

Например, в столице Уганды Кампале крупнейший в мире производитель безалкогольных напитков открыл завод по переработке пластиковых отходов, поступающих из Руанды и Южного Судана. Такое же предприятие появится и в Кении, власти которой уже запретили использование полиэтиленовых пакетов в розничной торговле и грозят принять аналогичные меры применительно к бутылкам из пластика.

Компания, которую активно критикуют защитники окружающей среды, пока не готова отказываться от своей упаковочной тары, но стремится сделать из её переработки прибыльный бизнес.

"Очень важно то, что наша продукция пользуется спросом в Уганде. Здесь есть много предприятий, которые используют в своем производстве пластиковую стружку. И они очень довольны. Ведь вместо того, чтобы импортировать этот продукт переработки из других стран, они закупают его у нас. Тем самым они способствуют росту доходов работников", - объясняет Саймон Кахеру, специалист по связям с общественностью в компании "Кока-Кола".

Главным покупателем продукции этого завода долгое время был Китай. Но из-за проблем загрязнения правительство ограничило объем закупок.

Переработанный пластик - сырьё относительно дешёвое. Так, китайских клиентов заменили производители полиэстера и пластикового волокна из Канады, Турции, Индии и ряда европейских стран.