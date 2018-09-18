Не запирайте медведей в автофургонах!

Что бывает, если случайно запереть в автофургоне черного медведя, узнала на днях жительница города Эшвилл в американском штате Северная Каролина. Захлопнув дверь, Николь Минкин Лиссенден не заметила, что в машину забрался любопытный барибал (этот вид медведя встречается в 39 из 50 штатов США: от севера Аляски до мексиканской границы). Оказавшись в ловушке, зверь не долго думая разбил окно и вылез из автофургона. Перед уходом он осмотрелся, как будто в поисках того, по чьей вине попал в непривычную ситуацию, но не найдя никого, спокойно ретировался.