Кто такой Юсаку Маэдзава - первый турист SpaceX?

Глава SpaceX Илон Маск объявил, что японский миллионер Юсаку Маэдзава станет первым туристом, которого космическая компания отправит в путешествие вокруг луны.

Полет на ракете-носителе BFR (Big Falcon Rocket), который продлится около недели, предварительно запланирован на 2023 год. Маэдзава станет первыми человеком, который пролетит по лунной орбите после отмены программы "Аполлон" в 1972 году.

Вот все, что вам нужно о нем знать.

Состояние 2,9 миллиардов долларов

42-летний бизнесмен основатель компании ZOZOTOWN - крупнейшего японского онлайн-ритейлера модной одежды. Forbes оценивает его состояние в 2,9 миллиарда долларов.

Меломан и самоучка, Маэдзава решил не получать университетское образование и переехал в США после окончания школы. Через два года он вернулся в Японию и основал компанию по продаже музыкальных альбомов по почте. Позже эта компания стала продавать одежду.

Из-за успеха своего бизнеса Маэдзаве пришлось отказаться от карьеры музыканта.

Любитель искусства

Помимо любви к музыке, Маэдзава известен своей любовью к искусству. В прошлом году он потратил больше 110 миллионов долларов на покупку картины американского художника Жана-Мишеля Баския. В его коллекции также есть работы Пикассо, Энди Уорхолла и Джеффа Кунса.

Бизнесмен настолько предан искусству, что собирается пригласить с собой в поездку на луну от шести до восьми художников, взяв на себя все необходимые расходы.

"Этим художникам нужно будет что-то создать по возвращению на землю, и их шедевры вдохновят мечтателей внутри каждого из нас", - сказал он.

Пока Маэдзава не решил, кто будет его сопровождать, но сказал, что хотел бы, чтобы все они занимались разными видами искусства: кино, музыкой, модой и художественным искусством.

Дважды счастливчик

В феврале 2017 года Илон Маск объявил, что два человека внесли "значительный депозит" за полет вокруг луны на Falcon Heavy Rocket. Маэдзава был одним из них.

Планировалось, что полет состоится в этом году, но планы изменились, и глава SpaceX сообщил, что путешествие пройдет позднее на Big Falcon Rocket.

Сумма, которую заплатил японский бизнесмен не раскрывается. Маск заявил, что эти деньги отправятся на разработку BFR.

Всего ракета, по его словам, обойдется в 5 миллиардов долларов.