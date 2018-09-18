Полиция Словакии опубликовала фоторобот человека, который, как предполагается, связан с убийством журналиста Яна Куцияка. Однако кроме изображения никакой информации правоохранительные органы не представили — ни имени, ни его возможной роли в произошедшем.
Дело Куцияка: фото неизвестного
Дело Куцияка: фото неизвестного
Руководство страны подвергается критике за отсутствие ясных результатов в расследовании убийства, которое, как предполагается, прямо связано с профессиональной деятельностью Куциака.
Зузана Венк, НПО Fair Play Alliance
«Ян Куцияк расследовал очень деликатные политические дела, дошёл до бывшего премьер-министра. Я думаю, что уровень коррупции очень высок в Словакии. Так что я не уверена, что мы когда-нибудь выясним обстоятельства».
Ян Куциак и его подруга были убиты в феврале этого года. В публикациях журналиста говорилось, среди прочего, о тесных связях руководства Словакии с итальянской мафией.
Петер Барды, главный редактор Aktuality.sk
«Я не могу сказать, что удовлетворён. Полиция ничего делает, а если они что-нибудь и нашли, то не говорят об этом. Мы так и не знаем, что именно им необходимо для расследования убийства Яна».
На следующей неделе члены комитета Европарламента по гражданским свободам посетят Словакию, а также Мальту — где столь же небыстро идёт расследование убийства журналистки Каруаны Галиции.
Габор Танач, Euronews
«Более полугода спустя после убийства журналиста Яна Куцияка власти Словакии так ничего и не могут предъявить. Трудно сказать, чего им недостаёт возможностей или желания. Именно это и хотят выяснить члены комиссии Европарламента».