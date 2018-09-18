42-летний японский миллиардер Юсаку Маэдзава станет первым туристом, которому предстоит совершить виток вокруг Луны на космическом корабле компании «SpaceX».
Назван первый "лунный" турист
Назван первый "лунный" турист
Первый лунный турист заявил, что пригласит на борт от шести до восьми деятелей искусства со всего мира. Кого именно, он не уточнил. Но среди приглашенных может оказаться и сам Илон Маск, которого японец пригласил в качестве благодарности за выбор его кандидатуры.
"Я полечу на Луну! Наконец я могу сказать об этом. Я очень рад быть здесь. Я переполнен эмоциями, горд и ценю тот факт, что могу поделиться с вами этой новостью", - поделился своей радостью японец.
Юсаку Маэдзава – куратор выставок современного искусства, а также основатель онлайн-площадки по торговле одеждой Zozotown. Forbes оценивает его состояние в более,чем 3,5 млрд долларов.
Полет к Луне может состояться в 2023 году. Он продлится от 4 до 5 дней.