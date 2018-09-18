Срочная новость

Срочная новость

Россия

Цензура в российском футболе?

Сейчас воспроизводится:

Цензура в российском футболе?

Цензура в российском футболе?
Размер текста Aa Aa

Вокруг московского "Спартака" разгорелся скандал. Сразу двух футболистов команды отстранили от тренировок. Причиной тому - лайки.

После первого поражения команды от грознинского "Ахмата" 1:2 в минувшее воскресенье известный актер и болельщик "Спартака" Дмитрий Назаров разместил в Instagram видео, в котором в сатирических стихах подверг критике главного тренера красно-белых Массимо Карреру.

View this post on Instagram

#fcsm

A post shared by Дмитрий Назаров (@dmitry_nazarov_official) on

Вскоре после этого под видео появились лайки с официальных аккаунтов капитана команды Дениса Глушакова и защитника Андрея Ещенко. Несмотря на то, что лайки под постом Назарова через некоторое время исчезли, они не остались без внимания болельщиков и руководства клуба.

Во вторник стало известно, что Глушаков и Ещенко отстранены от тренировок и переведены в молодежный состав "Спартака". Теперь под вопросом их участие в матче Лиги Европы с венским "Рапидом". По информации разных СМИ, капитаном может стать защитник красно-белых Георгий Джикия.

На просьбу прокомментировать свое отстранение Денис Глушаков ответил: "Это цирк. Цирк".

Официальной реакции самого клуба пока не последовало.