"Игра престолов" получила "Эмми" как лучший драматический сериал на прошедшей в Лос-Анджелесе 70-й церемонии вручения престижной премии.
"Игра престолов" получила "Эмми"
"Игра престолов" получила "Эмми"
Также за роль второго плана заветную статуэтку получил актер Питер Динклейдж, сыгравший Тириона Ланнистера.
Немного раньше сагу, снятую по серии романов в жанре фэнтези Джорджа Мартина, отметили семью техническими наградами "Эмми". В том числе за лучшие костюмы, визуальные эффекты, постановку трюков, грим и музыку.
Это третья победа в престижной номинации за время выхода саги.
Также две награды «Эмми» получила драма Netflix «Корона». Воплотившая на экране королеву Елизавету Клэр Фой получила премию за лучшую женскую роль, а Стивен Долдри был награжден за лучшую режиссуру.
Сериал «Барри» принес награду за лучшую комедийную мужскую роль Биллу Хейдеру, и за роль второго плана — Генри Уинклеру. Для 72-летнего актера, ставшего известным по сериалу "Счастливые дни", это первая премия "Эмми".
"Мои дети - Джед, Зои и Макс - можете идти спать, папа выиграл", - пошутил со сцены Уинклер.
Церемония не обошлась и без романтического события. Лауреат 13 премий "Эмми" режиссер Гленн Уайсс сделал предложение своей спутнице прямо на сцене во время вручения ему очередной статуэтки. Заветное кольцо, одетое на безымянный палец, принадлежало его умершей две недели назад матери.
Абсолютным триумфатором этого года стала комедия Amazon «Удивительная миссис Мейзел», которая завоевала сразу семь наград, хотя и не была лидером по количеству номинаций.