Французский актер Жерар Депардьё может стать гражданином Турции. О намерении актера получить турецкий паспорт сообщила газета Aydinlik.
Депардьё коллекционирует гражданства?
Депардьё коллекционирует гражданства?
По данным издания, такое заявление он сделал в Пхеньяне, где находится с визитом вместе с Ассоциацией дружбы КНДР — Франция.
Согласно газете, в октябре актер посетит Турцию и намерен обсудить получение гражданства с президентом страны Реджепом Тайипом Эрдоганом.
Депардьё получил гражданство России в 2013 году, после того как Франция ввела 75-процентный налог на доходы свыше €1 млн. Актер получил регистрацию в Саранске, стал почетным гражданином Чечни и обладателем пятикомнатных апартаментов в Грозном.
В одном из своих интервью Депардьё размышлял о планах стать гражданином мира и получить семь паспортов.