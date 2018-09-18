Coca-Cola со вкусом марихуаны. Американская корпорация
Coca-Cola со вкусом марихуаны
Coca-Cola со вкусом марихуаны
рассматривает возможность запуска в производство напитков на основе каннабидиола (КБД) - одного из веществ из группы каннабиноидов, содержащихся в конопле, из которой производят марихуану. По данным издания, компания ведет переговоры с канадской компанией Aurora ("Аурора") - производителем этого наркотика, легализованного в Канаде и во многих штатах США. Об этом сообщило в понедельник агентство "Блумберг".
КБД не обладает психоактивным действием, не оказывает влияние на психику и не вызывает изменение создания, в отличие от другого вещества, содержащегося в конопле, - тетрагидроканнабидиола, вызывающего наркотическое опьянение при употреблении марихуаны.
Как сообщил представитель компании Кент Ландерс, Coca-Cola сейчас внимательно изучает опыт применения непсихоактивного КБД на рынке безалкогольных напитков. «Направление быстро развивается. Пока окончательное решение не принято», — уточнил Ландерс.
Агентство отмечает, что компания ищет новые рынки на фоне общего сокращения потребления газированных напитков в мире. В конце августа Coca-Cola объявила о приобретении крупнейшей британской сети кофеен Costa Сoffee за 3,9 млрд фунтов стерлингов (5,07 млрд долларов).