Путин и Орбан договорились расширять сотрудничество

Владимир Путин и Виктор Орбан встретились в Кремле. Это уже вторая встреча российского и венгерского лидеров за последние два месяца.

Главный пункт в повестке дня переговоров – экономические отношения. По словам Путина, за прошлый год торговый оборот между двумя странами увеличился на 25%, а за первое полугодие 2018 – уже на 30%. И это несмотря на санкционную политику ЕС.

Владимир Путин: "Венгрия безусловно один из наших ключевых партнеров в Европе. Отношения развиваются практически по всем направлениям. Активно работает межправительственная комиссия. Развиваются региональные и межрегиональные отношения. Позитивную динамику демонстрирует торгово-экономический оборот".

Виктор Орбан: "Я очень рад, что на протяжении многих лет наши отношения отличаются стабильностью и взвешенностью. Нельзя сказать, что внешние условия были благоприятны для нашего сотрудничества. Но трудности для того и существуют, чтобы из преодолевать. И мы справились".

Премьер-министр предложил расширять двухстороннее сотрудничество в области финансов и энергетики.

По итогам переговоров стороны договорились довести до конца строительство двух энергоблоков атомной электростанции "Пакш-2", продлили договор о поставках газа до 2020 г. и позитивно оценили возможность продления газопровода "Турецкий поток" до Венгрии.