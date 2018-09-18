Активист Pussy Riot и издатель "Медиазоны" Петр Верзилов с большой долей вероятности был отравлен. К такому выводу пришли специалисты берлинской клиники Charite, куда мужчина был доставлен в минувшую субботу из Москвы. В то же время медики не могут определить конкретное вещество, вызвавшее интоксикацию, которая предположительно началась неделю назад.
Врачи: Верзилова могли отравить
Врачи: Верзилова могли отравить
Профессор Кай-Уве Эккардт отметил, что пациент все еще находится в состоянии, требующем интенсивного лечения. При этом медик добавил: "Я думаю, самая главная новость на сегодня заключается в том, что угрозы его жизни нет. Состояние больного значительно улучшилось".
Верзилов был госпитализирован в Москве 11 сентября. По словам его подруги, он начал терять зрение, речь и перестал ориентироваться в пространстве. Через два дня Верзилова перевели в реанимацию НИИ имени Склифосовского, 15 сентября перевезли на лечение в Германию.
Корреспондент euronews Джессика Штальц передает из Берлина:
"Верзилов имеет российское и канадское гражданство. Посольство Канады в Германии, безусловно держит под контролем ситуацию с Верзиловым. Предполагается, что лечение пациента в Берлине оплачивается за счет канадской страховки. В посольстве прилагают усилия, чтобы все благополучно завершилось".