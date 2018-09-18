Агент Озила критикует игроков сборной

Агент полузащитника "Арсенала" Месута Озила Эркут Сегут в интервью немецкому изданию 11Freunde раскритиковал высказывания игроков сборной Германии по поводу заявления того об уходе из национальной команды из-за расовой дискриминации.

Мануэль Нойер, Томас Мюллер и Тони Кроос, комментируя решение Озила, выразили недоумение в связи со слухами о том, что хавбек якобы столкнулся с проявлением расизма из-за своего турецкого происхождения.

По словам Сегута, Нойер косвенно обвинил Озила в том, что тот носил форму сборной Германии с недостаточной гордостью и честью, а это неприемлемо. Мюллер, в свою очередь, как заявил агент, "не понял всей сути дискуссии". А Кроос, как опытный игрок национальной сборной, по мнению Сегута, должен объяснить, что он подразумевает под словом "чушь", которым описал претензии Озила.

Скандал разгорелся после того, как Месут Озил и еще один футболист турецкого происхождения Илкай Гюндоган сфотографировались с президентом Турции Реджепом Эрдоганом. Это фото вызвало бурную негативную реакцию руководства Немецкого футбольного союза. Игроков обвинили в участии в политической кампании Эрдогана. Позже Озил объявил о завершении карьеры в сборной Германии.

#Bayern-Präsident Uli #Hoeneß rechnet - rein sportlich - mit Mesut #Özil ab: "Der hat seit Jahren einen Dreck gespielt. Den letzten Zweikampf hat er vor der WM 2014 gewonnen." https://t.co/KhBMqqW2lDpic.twitter.com/mb85GKsrjh — SPORT BILD (@SPORTBILD) 23 juillet 2018

На что президент мюнхенской "Баварии" Ули Хёнесс заявил, что "доволен, что все это, наконец, закончилось, потому что Озил, по его словам, с годами стал играть безобразно и в последний раз отобрал мяч у соперника еще до чемпионата мира 2014 года".