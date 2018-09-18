Компания Straightliners организовала в минувшие выходные соревнования необычных средств передвижения, сконструированных инженерами-автолюбителями. Мероприятие проходило на взлетно-посадочной полосе на аэродроме в Элвингтоне, Северный Йоркшир. Некоторые участники установили новые мировые рекорды. Среди них - команда молодых британских студентов-автолюбителей. Они создали своеобразное средство передвижения из обычного унитаза и двигателя от старого мотоцикла. Унитаз на колесах может достигать скорости до 113 км в час, таким образом преодолевая скоростное ограничение в Великобритании.

Еще один известный британский экстремал-инженер 59-летний Мэтт МакКоун представил свое недавнее изобретение. Обычную тележку для покупок из супермаркета он установил на колеса от гоночного карта и оснастил б/у двигателем от вертолета Chinook helicopter. Скорость этой машины достигает 147 км в час.