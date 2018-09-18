Нью-Йоркские иллюзии

Комната Эймса, «отрезанная» голова, «бегущие» картинки — и многие другие иллюзии представлены в Нью-Йорке. В четверг там открывается для публики Музей иллюзий.

Экспозиция задумана не только как развлечение, но и для того, чтобы посетители смогли найти ответ на научные вопросы, выяснили, что какие-то «волшебные» на их взгляд явления имеют простое объяснение, или наоборот, очевидные вещи не так просты, как кажется.

Первый подобный музей был открыт в 2015 году в Хорватии. Он оказался настолько популярным, что организаторы решили открыть подобные выставки и в других городах мира.