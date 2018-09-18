Македонская "фабрика троллей"?

В конце сентября жители бывшей югославской республики Македония решат, хотят ли они, чтобы их страна была переименована в Северную Македонию. В обмен государство получит возможность вступить в НАТО и ЕС. В преддверии референдума журналист Euronews отправился в город Велес.

Два года назад некоторые мировые СМИ писали о том, что в Велесе работает одна из крупнейших фабрик по производству фейковых новостей. И сейчас сотрудники Проекта по расследованию коррупции и организованной преступности хотят выяснить, не пытаются ли "тролли" повлиять на исход референдума.

Сашка Цветкова, журналист, сотрудник Проекта по расследованию коррупции и организованной преступности: "Мы изучаем так называемые "фабрики троллей", которые сейчас используют хештег #bojkotiram, что значит "бойкот референдума". Зарегистрированы уже десятки тысяч аккаунтов, в основном в Twitter. Они занимаются тем, что распространяют дезинформацию, которая как правило приходит из зарубежных источников новостей".

Эту тему продолжает политическй консультант и кадровый дипломат Дэвид Стивенсон:

"Я думаю, именно они с высокой степенью вероятности стали, скажем так, поставщиками фейковых новостей, хотя у меня нет серьезных доказательств. Они это делают для того, чтобы посеять разлад в обществе и извлечь выгоду из того, что находится в их стратегических интересах, – не допустить вступления Македонии в НАТО".

Боян Ивановски, Euronews: "Если говорить о распространении фейковых новостей, то, согласно недавно опубликованным данным, с этой точки зрения Македония считается самой уязвимой страной Европы. Это явление ставит под угрозу стратегические интересы государства, стремящегося стать частью НАТО и ЕС. Причина – слабость местных демократических институтов и недостаточная медиаграмотность жителей страны".