Ким Чен Ын и Мун Чжэ Ин сорвали аплодисменты

Бурными аплодисментами на концерте в Пхеньяне были встречены лидеры КНДР и Республики Корея Ким Чен Ын и Мун Чжэ Ин. Зрители встали со своих мест и горячо приветствовали политиков в течение нескольких минут, пока Ким Чен Ын жестом не дал понять, что концерт может начаться. В Пхеньяне с 18 по 20 сентября проходит пятый в истории и третий в текущем году межкорейский саммит. Ожидается, что главными темами переговоров станут вопросы ядерного разоружения, оживления северокорейско-американского диалога и дальнейшего снижения военной напряженности на Корейском полуострове.