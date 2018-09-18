Крушение Ил-20: Россия обвиняет Израиль

Российский самолёт-разведчик Ил-20 был сбит ракетой комплекса С-200 ПВО Сирии. Но министерство обороны России возлагает ответственность за инцидент, жертвами которого стали 15 российских военных, на военно-воздушные силы Израиля, которые использовали Ил-20 в качестве прикрытия во время атаки на сирийские объекты в городе Латакия.

Как говорят в Минобороны, Израиль предупредил российских военных о планируемой операции за минуту до её начала, что не позволило вывести самолёт из опасной зоны. В результате Ил-20, у которого эффективная отражающая поверхность больше чем у F-16, был сбит сирийской самонаводящейся ракетой, выпущенной в сторону нападавших.

Игорь Конашенков, официальный представитель министерства обороны: "Расцениваем данные провокационные действия Израиля как враждебные. В результате безответственных действий израильских военных погибли 15 российских военнослужащих. Это абсолютно не отвечает духу российско-израильского партнёрства. Мы оставляем за собой право на адекватные ответные действия".

О том, что Россия оставляет за собой право на ответные шаги в отношении Израиля, заявил и глава Минобороны Сергей Шойгу во время телефонного разговора с израильским коллегой Авигдором Либерманом. Посол Израиля в Москве был вызван в МИД.

Израиль отрицает свою ответственность за крушение российского самолета, но скорбит в связи с гибелью российских военных и готов предоставить России всю необходимую информацию для расследования инцидента.