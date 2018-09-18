Хемниц: подозреваемый отпущен

В немецком Хемнице отпущен на свободу один из подозреваемых в совершении резонансного убийства. Это 22-летний гражданин Ирака. В прокуратуре отметили, что на ноже — орудии убийства — отпечатков иракца нет. Следователи отмечают, что преступники могли использовать ещё один нож, но его найти не удалось.