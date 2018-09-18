Беличий хвост, а точнее хвосты, которые служат своеобразным рулем для этих милых животных, чуть было было не привели к настоящей трагедии. Пятеро бельчат в буквальном смысле попали в ловушку из хвостов в своем же гнезде. Инцидент произошел в американском штате Висконсин. Пушистым малышам повезло - их заметил местный житель и позвал на помощь зоологов. Оказалось, что в узел из хвостов вплелись веточки и куски пластика из которых мать бельчат соорудила жилище.
Ловушка из хвостов: как спасали бельчат
Сейчас воспроизводится:
Ловушка из хвостов: как спасали бельчат
Чтобы распутать хвосты и освободить бельчат потребовалась операция. Хирургическое вмешательство, длившееся порядка 20 минут, ветеринары провели под наркозом. Специалисты будут наблюдать за белками несколько недель: ветеринары должны убедиться, что кровоток в хвостах полностью восстановлен. Хвост жизненно важная часть тела белки: он не только помогает ей держать равновесие, но и не мерзнуть в холода.