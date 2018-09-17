Приморье: оппозиция не признаёт результаты выборов

Андрей Ищенко, кандидат в губернаторы Приморского края от КПРФ, не признает результатов второго тура голосования, согласно которым победу на выборах одержал кандидат от "Единой России" Андрея Тарасенко. Утром в понедельник он объявил о начале бессрочной забастовки и призывал сторонников ежедневно устраивать акции протеста на центральной площади Владивостока. Первый митинг протеста прошёл в центре города в понедельник.

Прямо сейчас у здания Приморской краевой администрации во Владивостоке проходит акция в поддержку Андрея Ищенко, люди не собираются расходиться. Акция будет бессрочной Publiée par Sergey Udaltsov sur Lundi 17 septembre 2018

Андрей Ищенко, на митинге своих сторонников: "Сегодня ночью я находился здесь, в краевой избирательной комиссии. И в тот момент, когда уже было забито 95,7% бюллетеней, и мы с вами лидировали, воровская власть сделала так, что за один час результаты были полностью переписаны. Переписаны на коленке".

По мнению протестующих, фальсификации имели место в таких городах как Уссурийск, Находка, Арсеньев и Спасск-Дальний. На некоторых участках, по данным ГАС "Выборы", за Тарасенко проголосовали 100% избирателей, при этом на соседних участках этот показатель в несколько раз ниже.

Павел, житель Владивостока: "Когда я уходил спать, мне казалось, что всё хорошо, Ищенко выиграл и что просто невозможно ничего другого. Но потом, когда я проснулся, я узнал, что всё совершенно не так. Естественно, я начал изучать статистику и она мне показалась очень неубедительной".

Штаб Ищенко оспорит результаты выборов в суде. Председатель ЦИК Элла Памфилова заявила, что окончательные итоги выборов в Приморье подведут только после рассмотрения всех жалоб о возможных нарушениях.

Вечером понедельника Андрей Ищенко отказался от голодовки и установки палаточного лагеря, но пообещал, что акции протеста продолжатся.