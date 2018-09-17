На Филиппинах около ста человек числятся пропавшими без вести после удара тайфуна «Мангхут». Стихия вызвала несколько масштабных оползней, спасательные операции не прекращаются.
«Мангхут» ослаб, но всё ещё опасен
«Мангхут» ослаб, но всё ещё опасен
Последние данные — не менее 65 погибших. Это число, по словам спасателей, будет расти, по мере раскопок и по мере поступления данных из отдалённых районов, связь с которыми была нарушена.
По Филиппинам пришёлся основной удар, а мимо Гонконга тайфун прошёл в непосредственной близости, оставив масштабные разрушения. Скорость ветра превышала 180 км/ч. Сообщается о четырёх сотнях пострадавших.
Сейчас «Мангхут» углубился внутрь китайской территории и ослабел до тропического шторма. Тем не менее, он всё ещё опасен. Из одной только провинции Гуаньдун эвакуированы три миллиона человек. Полмиллиона обратились за медицинской помощью.