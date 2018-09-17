Иголки в клубнике из-за обиды?

Вознаграждение в 100 тысяч австралийских долларов (чуть больше 60 тысяч евро) предложили власти штата Квинсленд за информацию о том, кто подложил иголки в свежую клубнику. Швейные иглы нашли в ягодах от шести местных производителей: Berry Obsession, Berry Licious, Donnybrook, Love Berry, Delightful Strawberries и Oasis.