Вознаграждение в 100 тысяч австралийских долларов (чуть больше 60 тысяч евро) предложили власти штата Квинсленд за информацию о том, кто подложил иголки в свежую клубнику. Швейные иглы нашли в ягодах от шести местных производителей: Berry Obsession, Berry Licious, Donnybrook, Love Berry, Delightful Strawberries и Oasis.
Иголки в клубнике из-за обиды?
Иголки в клубнике из-за обиды?
Первые сообщения об этом поступили в полицию штата в минувшую среду, когда сразу два человека обратились за медицинской помощью. Всего было обнаружено пять упаковок клубники с иглами: две в Квинсленде, две - в штате Виктория и одна - в Сиднее, штат Новый Южный Уэльс.
И хотя сразу после сигналов клубнику шести производителей изъяли из продажи, премьер-министр Квинсленда Анастасия Палащук заявила, что до сих пор неизвестно, сколько таких упаковок приобрели покупатели, ведь продукция местных ферм поставляется во все сетевые супермаркеты страны.
Основной версией полиция считает месть обиженного работника одной из ферм, поставлявшей клубнику. Для ее отработки сейчас досконально проверяются все этапы производственной цепи.