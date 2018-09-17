РФ и Турция создадут в Идлибе демилитаризованную зону

Россия и Турция договорились создать к 15 октября в сирийской провинции Идлиб демилитаризованную зону вдоль линии соприкосновения правительственных войск Сирии и вооруженной оппозиции. Таков главный итог переговоров, которые провели в президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган. Выступая перед журналистами, глава российского государства пояснил:

"К 10 октября 2018 года, по предложению президента Турции, планируется осуществить вывод из этой зоны тяжелого вооружения, танков, реактивных систем залпового огня, орудий и минометов всех оппозиционных группировок. В целом данный подход поддерживается руководством Сирийской арабской республики.

Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган отметил: "Оппозиция, которая контролирует эти территории, продолжит оставаться там. Но вместе с тем, с Россией мы будем прилагать все усилия, чтобы устранить радикальные группировки с этих территорий. Россия и Турция будут в координации патрулировать демилитаризованную зону". Эрдоган добавил, что достигнутая с Россией договоренность позволит избежать гуманитарной катастрофы в регионе.

Главы военных ведомств России и Турции подписали меморандум по Идлибу. Министр обороны РФ Сергей Шойгу отметил, что военной операции в провинции не будет. Идлиб расположен на северо-западе Сирии и не контролируется правительственными силами. В провинции проживает порядка трех миллионов человек.