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Куба

Президент Кубы за однополые браки

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Президент Кубы за однополые браки

Президент Кубы за однополые браки
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Президент Кубы Мигель Диас-Канель высказался за легализацию однополых браков.

По его мнению, это поможет «устранить любые проявления дискриминации в обществе». Он добавил, что все браки в стране будут считаться равными.

По его словам к вопросам, которые раньше считались табу, теперь относятся по-другому, именно поэтому стране необходима конституционная реформа.

Правительство Кубы считает, что экономическая и социальная модель страны нуждаются в модернизации, поэтому сейчас в стране идет обсуждение реформы конституции.