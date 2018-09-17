Жизнь на этом животноводческом рынке на окраине города Агадес в центральной части Нигера всегда била ключом. Но в последнее время бизнес тут пошел на спад, все из-за принятого 2 года назад закона, фактически запрещающего деятельность, связанную с миграцией, тем самым лишая местное население основного источника доходов.
Нигер лишили заработка
Нигер лишили заработка
Цены на рынке вынужденно снизились, так как покупатели также потеряли в заработке.
"У нас нет денег", - говорит этот животновод. Он жалуется, что такой верблюд раньше стоил почти 500 тысяч центроафриканских франков, что равняется почти 800 евро. Сейчас же за него просят не больше 500.
Euronews: В чем причина таких изменений?
Животновод: "Это связано с законом о борьбе с контрабандой.
Euronews: "Все это из-за одного закона?"
Животновод: "Да, именно из-за него"
Агадес прежде был крупным перевалочным пунктом для западноафриканских мигрантов, направляющихся в Ливию.
Сейчас этот поток снизился почти на 80%.
В результате тысячи людей, занятых в миграционном бизнесе, лишились работы.
Башир возглавляет ассоциацию, которая помогает бывшим контрабандистам.
Он приводит нас к одному из бенефициаров организованной программой ЕС по реконверсии, призванной дать лишенным заработка альтернативы.
Абдураман получил комплект стульев и звуковое оборудование, которые он сдает в аренду для проведения торжеств.
Хотя ему приходится еле-еле сводить концы с концами, чтобы прокормить семью, он один из немногих счастливчиков.
На настоящий момент лишь 4% и з 7000 претендентов на программу получили реальную помощь.
"Есть семьи, которые остались ни с чем. Они существуют на наши сбережения, которые мы копили, чтобы прокормить себя. И это очень тяжело для нас", - говорит глава ассоциации помощи бывшим контрабандистам.
На улицах Агадеса все больше и больше голодающих детей-попрошаек.
Этот регион стал одним из беднейших в стране. ООН причислила его к списку наименее развитых в мире.
"Евросоюз пообещал предоставить Нигеру в целях развития помощь в размере 1 миллиарда евро к 2020 году. Но тем не менее население Агадеса пытается выжить. Здесь бытует популярное мнение, что Евросоюз, выделяя помощь на решение миграционных вопросов в Африке тем самым получает наибольшую выгоду", - говорит наш корреспондент Валери Гориа.