Представитель кабмина ФРГ Мартина Фиц не подтвердила на брифинге информацию об отставке главы контрразведки страны Ганса-Георга Маасена. Ранее немецкий Welt со ссылкой на источники в правящей коалиции сообщил, что канцлер Германии Ангела Меркель решила, что Маасен должен уйти со своего поста.
Уволит ли Меркель главу контрразведки?
Уволит ли Меркель главу контрразведки?
По словам издания, Меркель не считает его подходящим для занимаемой должности, поскольку своими заявлениями он вмешивается в политику государства.
Ранее Маасен в интервью таблоиду BILD заявил, что его ведомство не имеет доказательств преследований иностранцев в ходе праворадикальных выступлений в городе Хемниц, а по поводу распространенного в сети видео с избиениями мигрантов заметил, что его аутентичность под вопросом.
Издание отмечает, что решение относительно судьбы Маасена было принято еще до запланированной на вторник кризисной встречи председателей партий "большой коалиции" в ведомстве канцлера.
26 августа в городе Хемниц на востоке Германии был убит 35-летний местный житель. По подозрению в нападении были арестованы три мигранта из Сирии и Ирака. После этого на демонстрацию собрались сотни человек, в том числе ультраправые. Акция переросла в беспорядки. СМИ также сообщали о нападениях на мигрантов.