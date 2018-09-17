Пхеньян встречает Мун Чжэ Ина

Во вторник уже в третий раз за этот год пройдет саммит с участием лидеров КНДР и Южной Кореи. В аэропорту Пхеньяна Ким Чен Ын лично встретил южнокорейского президента Мун Чжэ Ина. Как ожидается, главной темой саммита станет денуклеаризация Корейского полуострова и улучшение отношений между двумя странами. При этом, как подчеркнул Мун Чжэ Ин, во время переговоров нужно будет учитывать интересы не двух, а трех государств.

"Я готов откровенно поговорить с председателем Ким Чен Ыном, чтобы мы смогли найти баланс между требованиями США о денуклеризации Северной Кореи и просьбой КНДР об отказе от враждебной политики и об усилении мер по обеспечению ее безопасности", - заявил южнокорейский лидер.

Pyeongyang Press Corps/Pool via REUTERS

Первая за 10 лет встреча лидеров двух Корей прошла в апреле этого года в приграничном пункте Пханмунджом. По итогам переговоров была подписана декларация о мире, процветании и объединении Корейского полуострова. Сеул и Пхеньян тогда подтвердили, что их общая цель – денуклеаризация полуострова. Несколькими месяцами позже Южная и Северная Корея провели первую за последние три года встречу разделенных войной семей.

В то же время в отношениях между США и КНДР вновь наблюдается разлад. В июне в Сингапуре прошел первый в истории двусторонний саммит с участием лидеров двух стран. Но в конце августа Дональд Трамп заявил, что не видит достаточного прогресса в вопросе денуклеаризации КНДР, несмотря на обязательства, которые Пхеньян взял на себя по итогам переговоров с Сеулом и Вашингтоном. Президент США дал тогда указания госсекретарю Майклу Помпео отказаться от уже запланированной поездки в Северную Корею.