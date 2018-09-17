По меньшей мере 65 человек стали жертвами тайфуна "Мангхут" на Филиппинах, на которые пришелся основной удар стихии. Десятки людей числятся пропавшими без вести. В эвакуационных центрах по-прежнему остаются более 150 тысяч человек.
"Мангхут": филиппинцы ищут выживших
"Мангхут": филиппинцы ищут выживших
Одна из самых масштабных спасательных операций была развернута в городе Итогон, где ранее сошел оползень, разрушив несколько шахтерских бараков и унеся жизни около 30 человек.
Директор филиппинского отделения организации OXFAM Лот Фелизко опасается, что число жертв будет расти.
"Это лишь верхушка айсберга. Нам только начинают поступать отчеты. Позже на этой неделе мы получим информацию из районов, которые ранее были недоступны. Я боюсь, что число погибших еще может возрасти. И помощь потребуется в больших масштабах, чем ожидалось".
Сейчас "Мангхут" бушует в Китае. Скорость ветра в Гонконге достигала 180 километров в час. В воскресенье стихия обрушилась на провинцию Гуандун – один из самых густонаселенных регионов Китая. К настоящему моменту тайфун уже ослаб до тропического шторма.