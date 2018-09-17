Санкт-Петербург: объединение протестов

От 800, по данным организаторов, до 500 человек, по информации полиции, приняли участие в воскресных акциях протеста в Санкт-Петербурге.

Противники пенсионной реформы планировали собраться на площади Ленина у Финляндского вокзала, но в субботу прокуратура Санкт-Петербурга направила предостережение организаторам о том, что рядом идут аварийно-восстановительные работы, и это "может быть небезопасно для участников" манифестации.

В итоге собравшиеся на площади Ленина примкнули к пришедшим на согласованную ранее акцию обманутых дольщиков в Свердловском саду. Среди них были замечены экс-мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман, экс-депутат Госдумы Дмитрий Гудков, депутаты петербургского Законодательного Собрания от фракций "Яблоко" и "Партия роста".

"У нас каждая третья вдова, у нас мужчины-то не живут! У меня муж давно умер, и у многих.. Я знаю, что мужчины не доживают до 60-ти", - говорит пенсионерка Лидия Яковенкова.

"Произошло просто воровства: люди всю жизнь откладывали на свою старость, и вдруг им сказали: "Ребята, вы эти деньги не получите. Вы умрете, так их и не получив", - говорит еще один манифестант Михаил Новицкий.

И хотя в главном управлении МВД по Санкт-Петербургу сообщили, что "мероприятие прошло без грубых нарушений общественного порядка", освещавшие мероприятие журналисты стали свидетелями нескольких задержаний.

Неделю назад подобная акция завершилась масштабными задержаниями: до 300 человек были приговорены к административным арестам, штрафам и исправительным работам.