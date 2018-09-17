Ракета, сбившая малайзийский Boeing 777, принадлежала ВСУ - МО РФ

Ракета, сбившая самолет "Боинг", выполнявший 17 июля 2014 г. рейс МН-17 из Амстердама в Куала-Лумпур, находилась на вооружении вооруженных сил Украины, а видео, используемое международной комиссией в качестве доказательства присутствия российской установки "Бук" в зоне конфликта, было сфальсифицировано.

К такому выводу пришла комиссия министерства обороны РФ. Результаты расследования были представлены журналистам на брифинге руководителем департамента информации и массовых коммуникаций Минобороны генерал-майором Игорем Конашенковым и начальником главного ракетно-артиллерийского управления МО генерал-лейтенантом Николаем Паршиным.

Представители министерства обороны РФ утвержадют, что представленные в мае на пресс-конференции Совместной следственной группы (ССГ) фрагменты являются частью ракеты с серийным номером 886847379, предназначенной для ЗРК "Бук". По данным Минобороны, ракета была произведена Долгопрудненским машиностроительным ПО в 1986 г. и, согласно рассекреченной записи об отгрузке изделия, поступила на вооружение 223-й зенитно-ракетной бригады Прикарпатского ВО. Как подчеркнул Паршин, ракета на территорию России не возвращалась. 223-я бригада впоследствии была переименована в 223-й зенитный ракетный полк ВСУ, который сейчас дислоцируется в городе Стрый Львовской области. Боевые соединения этого полка привлекались к операции Киева в Донбассе, утверждают в МО РФ.

Видеозаписи о передвижениях российского "Бука" по территории Донецкой области, представленные на пресс-конференции ССГ были сфальсифицированы, заявил официальный представитель минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков. Изображение самоходной огневой установки "Бук" было вмонтировано в видео с нарушением законов перспективы, геометрической оптики и с разрешением отличающимся от основного.

Украина причастна не только к самой трагедии, но к манипулированию следствием, добавил Конашенков. В подтверждение была представлена аудиозапись, на которой предположительно происходят переговоры украинских военных.

В мае ССГ пришла к выводу, что самолет “Малайзийских авиалиний” был сбит с помощью зенитного ракетного комплекса “Бук” с территории в Восточной Украине, которая на тот момент находилась под контролем вооруженных формирований самопровозглашённых республик. ССГ утверждает, что установку “Бук” привезли с территории России, а затем увезли обратно.