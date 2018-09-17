350 тысяч евро удалось выручить администрации Елисейского дворца в минувшие выходные. Воспользовавшись проводимыми каждый год Днями европейского культурного наследия, президентский дворец не только открыл двери посетителям, но и предложил их вниманию футболки, кружки, ручки и часы с выгравированной на них надписью "Елисейский дворец президента Республики".
Президентские сувениры разошлись как горячие пирожки
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Президентские сувениры разошлись как горячие пирожки
Многие из 20 тысяч посетителей были довольны инициативой, тем более, что вырученные средства должны пойти на реставрацию дворца.
Не менее бойко шла торговля сувенирами из Елисейского дворца и по интернету, правда, не обошлось без полемики: кружки, заявленные как "лиможский фарфор", оказались произведены совсем в другом департаменте Франции.
В социальных сетях инициатива также вызвала большой отклик, не всегда позитивный.