Президентские сувениры разошлись как горячие пирожки

350 тысяч евро удалось выручить администрации Елисейского дворца в минувшие выходные. Воспользовавшись проводимыми каждый год Днями европейского культурного наследия, президентский дворец не только открыл двери посетителям, но и предложил их вниманию футболки, кружки, ручки и часы с выгравированной на них надписью "Елисейский дворец президента Республики".