Макрон и Курц обсудили миграционную политику

Миграционная политика Евросоюза - в центре внимания встречи президента Франции Эммануэля Макрона и канцлера Австрии Себастьяна Курца. Курц прибыл в Париж за несколько дней до неформального саммита ЕС в Зальцбурге, в ходе которого будут обсуждаться вопросы регулирования миграции на европейском континенте. Политики высказались за более тщательный подход к охране границ ЕС и усиление пограничной службы "Фронтекс".