Париж голодает вместе с Сенцовым

Акция в поддержку режиссера Олега Сенцова началась у здания российского посольства в Париже. В бессрочной голодовке принимают участие политики, общественные активисты, деятели искусства. Они сменяют друг друга "на посту" каждые 24 часа, которые проводят без еды, ночуя в палатке. Первым однодневную голодовку объявил режиссер Лоран Канте, обладатель "Золотой пальмовой ветви" Каннского фестиваля. Поддержать Сенцова пришел и посол Франции по правам человека Франсуа Крокетт.